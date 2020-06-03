【新冠肺炎】美媒：塔利班領導層多人感染　包括最高領導人

美國媒體6月1日報道，塔利班（Taliban）最高領導人阿洪扎達（Mullah Haibatullah Akhunzada）感染新冠肺炎（COVID-19），有人懷疑他病情嚴重，甚至已經死亡。

塔利班最高領導人被指感染了新冠肺炎，美國和塔利班2020年2月28日在阿富汗賈拉拉巴德達成停火協議，圖為阿富汗兒童慶祝停火協議。（Reuters）

塔利班軍官：領導人康復中

美國《外交政策》雙月刊網站6月1日報道稱，據塔利班組織一名高級軍官艾哈邁德（Moulawi Muhammad Ali Jan Ahmed）所稱，塔利班最高領導人阿洪扎達（Mullah Haibatullah Akhunzada）感染了新冠肺炎，且塔利班高層內有多人感染。艾哈邁德在接受採訪時稱：「我們的領導人病了，但他正在康復中。」

但報道又提到，目前在巴基斯坦奎達市的另外三名不願透露姓名的塔利班人士說，他們認為阿洪扎達有可能已死於新冠肺炎。

塔利班領導層多人感染

阿富汗政府的一名高級官員說，很多塔利班領導人，包括該組織駐卡塔爾多哈辦事處的許多人，都感染了新冠病毒。這名不願透露姓名的官員說：「幾乎所有在多哈的塔利班領導層都感染了病毒。」