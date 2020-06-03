【美國示威】特朗普威脅出動軍隊　美媒：白宮放軟立場

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）死亡激起全國示威，部份地區演變成為激烈衝突。總統特朗普（Donald Trump）威脅出動軍隊。美聯社6月2日引述白宮高官報道，特朗普私下已經放軟立場。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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美聯社引述看到的五角大樓起草的應急計劃，包括如何部署現役軍隊。計劃提到，首都華盛頓的情況一旦惡化，而國民警衛隊無法保障政府機構設施，美軍將如何保衛白宮和華盛頓其他聯邦政府大樓。

白宮內部對採取出動軍隊的興趣減退。美聯社指出，有少數共和黨人擔心執法機構將面臨風險，違反示威者根據《美國憲法第一修正案》（First Amendment to the United States Constitution）所有的權利。

對於警方清場後特朗普前往教堂，國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示當時不知道特朗普的目的地。他接受全國廣播公司（NBC）訪問時回應：「我不知道要去的目的地是哪裏。」他本來預計前往拉斐特公園被毀壞的設施，並與國民警衛隊交談。

此外，一名白宮高級官員6月2日對美聯社透露，特朗普此前是想要華盛頓做出將採取強硬措施的表率，引導全國各地效仿。特朗普此前一天6月1日剛在白宮玫瑰園發表5分25秒的演講，主題「或將部署美軍到各城市」，威脅將派軍到全國。

報道引述白宮官員指，從本周全國的情況來看，地方政府有能力控制局面，特朗普希望對首都華盛頓採取積極行動，並以此為例。美國6月2日示威持續，但相對平靜，和6月1日夜晚，白宮外的激烈衝突形成鮮明對比。