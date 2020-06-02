英國可能改變初衷　加入美國陣營限制中國華為5G

英國政府很有可能會改變初衷，收緊華為5G在英國的使用。近期媒體的多番報道透露政策走向。

《泰晤士報》周一（1日）報道，英國首相鮑裡斯·約翰遜（Boris Johnson）正在考慮各種選項，提升對本國電訊企業的投資幫助它們增強在5G市場的競爭力。

該報稱，這一提案是英國更宏大計劃的一部分，在外界對中國公司設備的安全擔憂越來越大之際，要減少英國對華為5G技術的依賴。

《泰晤士報》報道稱：由白宮牽頭，美國方面對英國展開積極的遊說活動，勸說英國重新考慮使用華為5G技術的決定。

曾就使用華為加入附加條件

2020年1月28日約翰遜首相宣佈，繼續使用華為5G技術，但是附加了一定的條件，其中包括：

華為不能參與5G網絡和千兆寬帶網的核心網以及其他敏感設施的建設；華為可以參與網絡非敏感部分的建設，但是其市場份額限制在35%以內，並且這一指標日後還要重新評估以視情況調整，從而確保市場的多元化等。

英國《太陽報》報道稱，英國政府正在尋求與10個民主國家結盟，為英國提供5G網絡，打破中國在5G網絡技術的壟斷。

報道稱，英國政府官員希望組成一個名為「D10」的民主國傢俱樂部，資助科技公司開發5G技術，替代華為。

這10個國家將可能包括：加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國、澳洲、韓國和印度。

5月28日，中國官方英文報紙《中國日報》刊登社評稱：如果英國將華為排除在外，將要付出代價。

該報認為，把華為設備踢出英國的網絡將會「相當程度增加供應商的財政負擔、延遲英國的5G網絡使用時間、影響與中國的關係、讓英國脫歐之後的經濟前景暗淡、影響英國長期享有的市場經濟聲譽。」

5月華為副總裁張國威（Victor Zhang）向BBC表示：「更多的供應商意味著更多競爭、創新和更好的網絡可靠性，這對確保消費者能夠獲得最佳技術至關重要。」