默克爾分別與習近平和歐洲理事會主席通話　同意推遲9月中歐峰會

中國國家主席習近平6月3日晚與德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話後，兩人同意因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，押後原定9月在萊比錫（Leipzig）舉行的中歐峰會。這是他們自新冠肺炎疫情發生以來第三次通話。

路透社報道，德國政府發言人賽貝茨（Steffen Seibert）6月3日表示，默克爾分別與習近平和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）通話後，他們一致認為，疫情意味着原定9月14日在萊比錫召開的中歐峰會將無法如期舉行，認為應在之後的日子舉行峰會，「細節問題應會很快達成一致」。

2020年4月23日，在德國柏林舉行的歐盟領導人關於新型冠狀病毒傳播的視頻會議結束後，德國總理默克爾抵達現場接受媒體採訪。（Reuters）

中國官方媒體新華社6月4日報道，習近平在通話中讚賞德國政府在疫情問題上秉持客觀理性立場和尊重科學態度。中方願同德方一道，共同支持世衛組織工作，在聯合國、二十國集團等框架內推動國際合作；共同支持非洲國家抗擊疫情，為維護全球公共衛生安全作出貢獻。

習近平提到，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變。中國將堅定不移推動對外開放，擴大同世界合作，願繼續為德國企業擴大對華投資創造良好環境。

在新華社公開的內容中，習近平強調，2020年下半年德國將輪任歐盟主席國。中方讚賞德方願積極推動中歐關係發展，願同德方和歐盟方面加強戰略合作，堅持多邊主義，應對全球挑戰，共同為不確定的世界增加確定性。中德、中歐之間正在商談一系列重大政治交往議程，中方願同德方、歐方保持密切溝通協調，確保這些活動取得成功。

默克爾表示，德方重視中國兩會就經濟社會發展作出的規劃，當前形勢下，加強國際團結和多邊主義對全球抗擊疫情至關重要。德方願同中方加強交流，繼續支持世衛組織發揮重要作用，推動國際公共衛生安全合作。德方希望同中方保持對話，就廣泛的領域和議題推進合作。