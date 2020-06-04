習近平和默克爾通話　中方願共同支持世衛工作

中國國家主席習近平和德國總理默克爾（Angela Merkel）6月3日通電話。習近平表示，北京願同柏林一起，共同支持世界衛生組織（World Health Organization）工作，並讚賞德國積極推動中歐關係發展。

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習近平讚賞德國政府在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情問題上秉持客觀理性立場和尊重科學態度。中方願意和德國在聯合國、二十國集團等框架內推動國際合作，並共同支持非洲國家抗疫，為維護全球公共衛生安全作出貢獻。

習近平指出，今年下半年德國將輪任歐盟主席國。中方願同德方和歐盟方面加強戰略合作，堅持多邊主義，應對全球挑戰，共同為不確定的世界增加確定性。

默克爾表示，德方重視中國兩會就經濟社會發展作出的規劃，願同中方在做好疫情防控的同時，推進復工復產，繼續深化德中經濟合作。

德國政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）透露，默克爾和習近平同意因應疫情押後原定9月14日在萊比錫（Leipzig）舉行的中歐峰會。默克爾亦已經與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）討論有關決定。