美國退役海軍成員獲伊朗釋放　現正回國

美國退役海軍成員懷特（Michael White）被伊朗扣留近兩年後，其家人6月4日表示，懷特已經獲釋，並正在回國。總統特朗普（Donald Trump）則表示，懷特乘坐一架瑞士航班，並離開伊朗空域。

懷特在2018年7月到伊朗旅遊期間，被指涉嫌侮辱最高精神領袖及在網上散播個人資料，因而遭伊朗當局拘捕。不過受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在伊朗蔓延影響，懷特在3月獲准出獄，但須留在瑞士駐德黑蘭大使館內。

美國退役海軍懷特（右）被伊朗扣留近兩年，在6月4日獲釋，其母親喬安那（左）感到鬆一口氣。（AP）

懷特的家人在4日證實對方重獲自由的消息，其母親喬安妮（Joanne White）在聲明表示，兒子成為伊朗伊斯蘭革命衛隊人質683天，自己一直活在惡夢中，但如今已經成為過去，他終於可以安然回家。

特朗普在Twitter留言，稱懷特已經離開伊朗，惟瑞士外交部拒絕證實有關說法。

....I will never stop working to secure the release of all Americans held hostage overseas! Thank you Switzerland for your great assistance. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

美國和伊朗關係長期緊張，但雙方近日罕有地互相釋放對方公民，在懷特獲釋前兩天，華府釋放伊朗科學家阿斯加里（Sirous Asgari），他在2016年被控涉嫌竊取商業機密，但在2019年11月獲判無罪。美伊兩國都否認交換兩人，強調他們獲釋屬個別例子。