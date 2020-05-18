【新冠肺炎】伊朗新增確診重上1個月高位　解封後多區病例回升

伊朗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，自當局4月放寬限制措施後，有多個省分繼續出現病例，且有上升趨勢。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月20日，德黑蘭商場重開後，顧客在店內的情況。（Reuters）

截至5月17日，伊朗新增確診案例1,806宗，累計感染個案12萬宗；新增死亡人數51人，累計有6,988人死亡。確診人數以是相隔1個月來最多，死亡人數亦將突破7,000人。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）警告，洛雷斯坦省（Lorestan）確診數目正持續增加，克爾曼沙阿省（Kermanshah）、錫斯坦－俾路支斯坦省（Sistan-Baluchistan）病例也有上升趨勢，胡齊斯坦省（Khuzestan）情況依然緊急。

胡齊斯坦省是當局4月放寬全國限制措施以來，唯一恢復商業禁令的地區，但目前已淪為伊朗境內新疫情中心。衛生部最新報告指出，胡齊斯坦省等8省的病例有增加趨勢。

不過，有處理疫情官員表示，確診案例增加跟檢測量增加有關，因檢測焦點已擴大至出現嚴重症狀以外的病人，特別是未有住院的輕症潛在病人。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在16日表示，將在22日的聖城日（Qods Day）公布新一輪抗疫措施。

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