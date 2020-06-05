【美國示威】讚警克制惹不滿　白思豪出席追悼活動被報以噓聲

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美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡引起的示威持續。紐約市警察和示威者連日發生衝突，市長白思豪（Bill de Blasio）讚揚警察「克制」，引起不滿。白思豪6月4日出席弗洛伊德的追悼活動，被群眾報以噓聲。

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紐約市爆發示威以來，白思豪首次與示威者面對面見面。白思豪上台時，群眾隨即報以噓聲。當地牧師呼籲群眾不要發出噓聲，尊重弗洛伊德。示威者隨後背向白思豪，高叫要求對方下台的口號，直至白思豪結束短短約90秒的發言。

當地時間6月3日晚上8時，紐約市開始宵禁，警察和示威者在布魯克林發生衝突。網絡流傳的影片顯示，警察用警棍追打示威者。

白思豪6月4日表示，示威大致和平，警方執法克制，未看到有關警察用警棍打示威者的片段，不過強調如果有需要作出調查，便會調查。他指，自己是民選的市長，是他實施宵禁，如果警方指要民眾回家，就是時候回家。

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