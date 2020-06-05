德國外長馬斯談黃之鋒說法大變

在中國方面通過「港版國安法」決定後，美國威脅取消香港特殊經濟地位，並制裁相關官員，德國外長馬斯（Heiko Maas）6月3日接受採訪時再次做出回應。

據德國之聲6月4日報道，儘管原定2020年9月在萊比錫舉行的歐中峰會因疫情推遲，不過在6月3日晚間的德廣聯電視訪談節目中，德國外長馬斯再次強調，歐中峰會上不僅僅有經貿議題，也有人權話題。

德廣聯主持人Sandra Maischberger則認為，這可能不過是一個象徵性的姿態，並拿出馬斯2019年9月與香港民主派代表人物黃之鋒在柏林國會大廈的合影問道，面對中國日趨嚴重的壓制人權舉動，德國聯邦政府除了此類象徵性的姿態，難道就沒有更強硬的對華措施嗎？比如像黃之鋒所呼籲的那樣推出對華制裁措施。

2019年9月9日，德國外交部長馬斯（右）在柏林的國會大廈與黃之鋒會面。（Reuters）

馬斯回答說，與別人合影不代表贊成對方的觀點，黃之鋒的政治立場「包含了分離主義傾向」，這與德國聯邦政府的對華方針不符。並再次強調，維護歐中之間的對話平台十分重要，強硬措施會導致對話受阻，「長期而言這是不明智的」。

與之相比，馬斯2019年9月9日曾在柏林與黃之鋒會面，談論香港街頭示威的情形，及香港人民希望爭取雙普選與民主的訴求，此舉引發中德兩國一場外交風波。