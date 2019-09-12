【逃犯條例】德外長會見黃之鋒　中國駐德大使：必然影響中德關係

香港眾志秘書長黃之鋒當地時間9日起訪問德國，並與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）等人見面。中國外交部早前已召見德國駐中國大使表達強烈抗議。 此外，中國駐德國大使吳懇11日在柏林開記者會，他指出，馬斯與黃之鋒的會面，對於中德雙邊關係的發展必然會產生影響，中方已在北京和柏林向德方提出嚴正交涉。 據德媒《德國之聲》報道，德國外交部駁斥中方的批評，強調外長與各國公民社會的代表會晤是正常行為。馬斯本人亦強調，「德國政府始終支持言論自由」。

中國駐德國大使館11日就香港局勢舉行媒體吹風會。（中國駐德國大使館網站）

根據中國駐德國大使館網站消息，中方邀請20餘間中外傳媒機構出席記者會，並在會上播放了「揭露香港一小撮暴力激進分子違法犯罪醜惡行徑」的短片。

駐德國大使吳懇在會上指出，不論是在香港還是在世界上任何地方，打擊犯罪、維護法律的尊嚴和社會秩序都是任何一個負責任的政府和警隊應盡的義務。中方真誠希望德國各界友人公正地看待香港局勢，不搞雙重標準。

吳懇表示，德國的一些政治勢力和政客將黃之鋒奉為座上賓，如果不是對香港的真實情況缺乏最基本的了解，那就是為了撈取政治資本。他重申，香港是中國的香港，香港事務是中國內政，並奉勸部分政客尊重中國主權和安全，立即停止縱容暴力犯罪，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。

黃之鋒（左）與德國外交部長馬斯（右）見面，促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，並反對港府使用《緊急法》。（AFP）

「中德關係必定受到影響」

德國總理默克爾數日前結束訪華，黃之鋒隨即訪問德國。對此，吳懇說，默克爾此行是一次成功的訪問，也充分說明中德關係的廣度和深度。按照雙方達成的共識，此時本應該就下一步深化合作展開討論，「但隨著黃之鋒『竄訪德國』，原本的工作節奏被打亂」。

中德兩國互為最重要的合作夥伴之一，兩國之間的合作有著良好的傳統、現實的需要和美好的未來。雙方的合作本可以進一步加強，但是就目前情況而言，我有一點可以向大家表明，中德關係必定會因為這一事件受到影響，中方必須作出強烈反應。 中國駐德國大使吳懇

9月6日德中總理發布會現場。（Reuters）

「掌握證據證明個別國家煽動示威者」

此外，有德國傳媒向吳懇提問，中方一直聲稱外國勢力煽動了香港抗議者，對此是否有證據？吳懇回答稱，香港特首林鄭月娥早前宣布了四條具體措施，其中有一條就是撤回修例，同時再次表達了對話意願。

吳懇認為，「亂港分子」在一部分人的操縱下，完全偏離了他們一開始提出的訴求，不斷通過暴力活動向政府方面施壓。「我們掌握了充足的證據，證明個別西方國家在幕後縱容、煽動示威者的『港獨』思想和暴力行為。建議你在網上查一查，黃之鋒會定期地和某個西方國家的一些人會面接觸，與之商量下步計劃、聽其意見。」

特首林鄭月娥早前正式宣布撤回修例，並表示願意對話。（資料圖片）

「中央相信特區政府有能力治理香港」

至於被問到中央的軍事力量是否會在深圳常駐或進一步加強時，吳懇表示，中央政府相信特區政府有能力治理香港。「從最近幾天情況來看，總體局面漸趨平穩，我相信特區政府有能力處理好當前困難，穩定香港局面。這也是黃之鋒等人急急忙忙跑到西方國家求助的原因，因為他知道香港的局面正在趨於穩定，只有藉助外力才能維持動亂。」他並強調，如果香港局勢的發展超出特區政府的能力，中央政府不會坐視不管。

（綜合報道）