【美國示威】美媒：特朗普不打算出席弗洛伊德葬禮　拜登或現身

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死在全美引發抗議，他的葬禮將於6月9日舉行，美國媒體6月5日稱，美國總統特朗普（Donald Trump）不打算出席。

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彭博社6月5日報道稱，特朗普不打算出席弗洛伊德的葬禮。

非裔黑人弗洛伊德遭警察暴力執法致死後，美國多個城市爆發抗議活動，至今仍然持續，美國多地舉行弗洛伊德的紀念活動。6月4日，美國明尼阿波利斯市舉行弗洛伊德紀念儀式。本週末，北卡羅來納州也將舉行紀念儀式。6月9日，弗洛伊德的葬禮還將在休斯頓市舉行。彭博社說，據兩位知情人士表示，特朗普目前不打算參加任何有關活動。

拜登或會出席

報道又稱，按弗洛伊德家屬的律師表示，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）要求並已獲准參加弗洛伊德在休斯頓的葬禮。但拜登尚未確認他會出席。

弗洛伊德5月25日因涉嫌使用偽鈔遭警方逮捕，當弗洛伊德戴上手銬後，一名白人警察將其按倒在地，並用膝蓋壓住他的頸部超過8分鐘，他之後死亡，事件引發抗議浪潮。

路透社和益普索（Ipsos）公司日前公布的一項民意調查顯示，大多數美國人都對全國範圍內針對黑人弗洛伊德被警察虐殺一事所發起的抗議活動表示理解，除此以外，他們對總統特朗普面對騷亂的回應也表示出了非常的不滿。