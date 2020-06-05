美國示威｜抗爭跨越洛杉磯兩代人　黑人不再孤單　期許不一樣結局

種族問題可說是美國的「民族傷痛」，大概是弊大於利。作為首位黑人總統的奧巴馬（Barack Obama）也指，美國沒有能力一舉剷除植根400年的種族主義。 非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡激起全國示威。加州洛杉磯（Los Angeles）時隔28年後再次爆發大型種族示威，勾起1992年騷亂伴隨的記憶。不過所有人也期望，今次的結局能夠不再一樣。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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白人警打黑人被判無罪 引發騷亂

總統特朗普（Donald Trump）威脅引用《反叛亂法》 （Insurrection Act）出動軍隊平亂。對上一次引用同樣法例便正是1992年洛杉磯騷亂。

1991年，羅德尼金（Rodney King）被四名白人警察毆打，過程被拍下。四名警察雖然因為使用過份武力遭起訴，不過獲判無罪，隨即引起騷亂。當時黑人聚居的南洛杉磯爆發暴力事件，蔓延到全市。超過60人被殺，包括10名警察和國民警衛隊。數以千計的建築物被焚毀。

當時，逾4,000名國民警衛隊成員出動控制場面。騷亂爆發三日後，時任總統老布殊（George H. W. Bush）引用《反叛亂法》，部署4,000名士兵和海軍陸戰隊成員，並派出1,000名接受過城市警務訓練的聯邦部隊成員到洛杉磯。

多元文化結伴前行 矛頭直指比華利山

同樣因為警暴引爆民憤，搶掠和破壞場面重演。但不同的是，黑人不再孤單前行。走到街頭聲援的，還有白人、拉丁裔人和亞裔人。洛約拉馬里蒙特大學的教授格拉（Fernando Guerra）指出，多元文化正是兩者的分別，「非裔美國人和拉丁裔人當年都走到街頭，那是真的，不過並非一起，他們互相孤立。」

我很高興，所有人不論膚色也走在一起。 非裔示威者艾倫（Brandon Allen）

28年前的騷亂集中於南洛杉磯和韓國城（Koreatown）。韓國城之所以遭殃，是由於有韓國店主指摘黑人少女偷竊橙汁而將她槍殺，激起黑人和韓裔人的矛盾。至於今次的示威，矛頭卻直指白人和富豪，正如2013年「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威首次臨到洛杉磯，便是在比華利山（Beverly Hills）舉行。

比華利山是特權和奢華的象徵。「黑人的命也是命」共同創辦人Patrisse Cullors解釋，在比華利山發起示威是因為黑人社區已經知道問題，他們要走到洛杉磯象徵白人的心臟地帶，「這些人要聽到我們的痛苦和哀慟」。

種族歧視的背後也埋藏對社會不平等的怒火。加州大學洛杉磯分校盧斯金公共事務學院的全國調查發現，今年有近三分二的40歲以下洛杉磯居民認為，洛杉磯不是只要努力就能成功的地方，反而是富者愈富、普通人舉步維艱的地方。

美國示威：圖為5月30日，加州洛杉磯比華利山一間Alexander McQueen分店玻璃被示威者塗鴉。（AP）

警察制度崩壞 改變始於今日？

當年的騷亂結束後，洛杉磯警方進行多方面的改革。除了聘請更多有色人種加入之外，部份警員擔當社區聯絡的角色，開始參與居民的日常生活事務，改善警民關係。多任警察首長努力改變警察文化，警察不再視自己為戰士，也不視少數族裔社區為戰場。

洛杉磯警方對疑犯開槍的數字大減，從1990年的115名疑犯被槍擊，減到2019年的26名。不過直到今日，警察仍然被指濫權，甚少有警員因為開槍被起訴，對上一次已經是2000年。加利福尼亞州立大學泛非研究教授阿卜杜拉（Melina Abdullah）認為，警隊28年來也沒有大改變。

今日的示威者對警察提出具體的訴求，包括削減撥款。市長加切蒂（Eric Garcetti）回應訴求，將2.5億美元的警察開支改為就業、教育和醫療用途，並宣布修改警隊政策，要求警員遇到使用不合符比例武力的情況時介入。不過能夠帶來真正的改變則是未知數。

當一天結束的時候，當塵埃落定，當火被撲滅，當破爛的玻璃修好，我們恢復如常的生活。我們一次又一次對崩壞的警察制度視而不見。 1992年騷亂期間擔任警員的加斯孔（George Gascon）

不少洛杉磯居民對當年的騷亂記憶猶新，市面一片狼藉。不過沒有人想再經歷軍臨城下的日子。有人擔心，軍事回應只會導致警民關係惡化，將過往的努力付諸東流。