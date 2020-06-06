英媒：歐盟傳考慮收緊外國投資規則　針對中國政府補貼企業

英媒6月5日引述消息稱歐盟正考慮收緊外國投資規則，目標是對接受中國政府補貼、有意收購歐盟公司的中國企業展開調查。據指，歐盟是次的計劃是對4月時通過的外國投資審查措施之補充。

路透社6月5日報道，歐盟官員憂慮中國及其他國家的公司或會趁機收購在一些在歐盟擁有尖端技術企業，尤其是那些因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變弱的公司。

消息人士稱歐盟執委會已通知各成員國，它想就設立一個法律工具做準備。這個工具設立的目的是確保相關範疇有公平競爭的環境。

歐盟法例的執行者想檢視到所有涉及外國國家資助企業的個案，以及展開調查。這可能包括合并或非合并的個案。

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歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）6月17日會就外國補貼提交白皮書。擬議的新法案涵蓋歐盟的競爭及貿易政策。

它會成為歐盟4月通過的外資篩查工具的補充。組織當時允許成員國干預涉及戰略資產的外國投資，尤其是由國控企業或國家資助企業進行的那種。

這是緣於歐盟擔心外國政府的補貼以及收購歐洲企業的交易會扭曲市場，因此欲進一步收緊外國投資規則。