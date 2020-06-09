斯里蘭卡國際旅遊8月1日解禁　旅客免隔離　但這個規定令人猶豫……

斯里蘭卡作為一個旅遊點，雖不像泰國、日本及韓國等是香港人熱門之選，也是受青睞的目的地之一。該國6月6日公布8月1日重新開放，讓國際旅客入境。惟入境人士須遵守嚴格指引，包括在逗留期間接受數次接受病毒檢測，以及須入住指定酒店。

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斯里蘭卡旅遊業可謂承受雙重打擊，包括2019年4月21日當地發生奪去279人性命的復活節連環恐襲，嚇走不少遊客；來到2020年，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致多國實行「封城令」與「禁航令」等措施，遊客想來都來不了。

依賴旅遊業收入的政府，希望盡快擺脫疫情的影響。它公布該國旅遊業8月1日起重新對國際旅客開放，不論任何國籍和類型的旅客，逗留不少於5天者便可入境。國內所有景點會在同日重開，不過他們須遵守包括不能乘搭公共交通工具在內的嚴格指引。

斯里蘭卡的交通相當方便，遊人可乘巴士或火者去到大部分景點。新措施意味部分人或需預約司機接載或乘坐旅遊巴，開支會因此增加。

不可使用公共交通工具

旅遊人士在逗留期間只能入住旅遊局指定酒店，名單將列於旅遊局網頁。旅客在境內不能乘搭公共交通工具，因此在到達前要先與酒店或旅行社安排交通。

入境後最少接受檢測2次

入境旅客必須持有呈陰性的聚合酶鏈式反應測試（PCR Test）證明。測試要在登機前72小時內進行。旅客抵埗後亦須接受測試，費用全免。

遊客除非出現徵狀，否則不用接受隔離。

旅客入境後要在機場接受免費病毒檢測。測試目前需要24小時才有結果，但政府表示會努力改善，希望在8月前能於4至6個小時內取得結果。旅客在機場接受測試後4至5日，會再在酒店接受檢測。如果旅客逗留超過10日，就需要接受第3次測試。

申請簽證要交醫保證明

斯里蘭卡簽證費用已由40美元（約312港元）升至100美元（約780港元）。申請簽證時需遞交以下文件：當地住宿的預訂詳情、行程、回程機票，以及已購買醫療保險的證明。