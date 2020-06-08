【美國示威】特朗普下令國民警衛軍撤出首都　紐約市解除宵禁

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美國首都華盛頓特區（Washington D.C.）周六（6月6日）有大批民眾上街抗議非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發的種族歧視及警暴問題，現場秩序大致良好；總統特朗普（Donald Trump）周日（6月7日）透過 Twitter表示，已下令國民警衛軍撤出華盛頓。

特朗普說：「我已下令國民警衛軍撤出華盛頓，現時一切都在完全掌控中，他們（國民警衛軍）將會回去，但若有需要將很快再出動。周六晚參與示威的人數比預期少得多。」

同時，紐約市經過連日示威後，周六晚亦大致平靜。市長白思豪（Bill de Blasio）周日宣布提前解除宵禁令，並指兩名警員在維持秩序期間涉嫌對示威者行為不當，將被停職及面臨紀律處分；當中一名涉事的警員是在上周五（6月5日）布魯克林的一場示威中將女示威者推跌，另一警員則扯下示威者的口罩施放胡椒噴劑。

另外，白思豪表示，紐約市周一會放寬抗疫措施，重啟經濟活動，允許建造業和製造業等復工，零售商店會獲准有限度恢復營運。

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（綜合報道）

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