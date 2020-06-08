【美國示威】特朗普下令國民警衛軍撤出首都　紐約市解除宵禁

美國首都華盛頓特區（Washington D.C.）周六（6月6日）有大批民眾上街抗議非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發的種族歧視及警暴問題，現場秩序大致良好；總統特朗普（Donald Trump）周日（6月7日）透過 Twitter表示，已下令國民警衛軍撤出華盛頓。

特朗普說：「我已下令國民警衛軍撤出華盛頓，現時一切都在完全掌控中，他們（國民警衛軍）將會回去，但若有需要將很快再出動。周六晚參與示威的人數比預期少得多。」

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

同時，紐約市經過連日示威後，周六晚亦大致平靜。市長白思豪（Bill de Blasio）周日宣布提前解除宵禁令，並指兩名警員在維持秩序期間涉嫌對示威者行為不當，將被停職及面臨紀律處分；當中一名涉事的警員是在上周五（6月5日）布魯克林的一場示威中將女示威者推跌，另一警員則扯下示威者的口罩施放胡椒噴劑。

另外，白思豪表示，紐約市周一會放寬抗疫措施，重啟經濟活動，允許建造業和製造業等復工，零售商店會獲准有限度恢復營運。

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（綜合報道）