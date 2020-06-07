【美國示威】黑人少年分享生活守則　顯示非裔美國人遭歧視現狀

美國非裔黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝壓頸致死後，全國多個地區爆發示威。德州一名18歲非裔男子5月29日在網上分享一段影片，還附文稱這是媽媽要他遵循的規定，一些年輕黑人男子需要遵守的不成文規則。

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來自休斯敦（Houston）的韋爾奇（Cameron Welch）在短片社交應用程式TikTok（抖音國際版）上發布一條自拍的影片。他在片段中講述年輕黑人在美國生活的不成文規定，當中包括不要穿連帽衫外出。外出時，不要不穿上衣，不要把手放在口袋，不要碰任何不買的東西，不要太晚回家，還有不要盯着白人女性看。

這些規定還包括不要穿背心或戴嘻哈（Hip hop）頭巾開車，這樣出現在公眾場所也不可以。不要在沒有收據或袋子的情況下帶東西走出商店，即使只是一包香口膠。不要在開車時把音樂調得太大聲、不要讓人覺得自己在和別人爭執，以及出門別不帶身份證。

韋爾奇稱，媽媽教導他，如果走在路上的時候有警察叫停他和盤問他，不要反駁而是要妥協。如果在開車的時候被叫停，要把手放在儀表板上，然後詢問是否可以拿駕駛證執照出來。

韋爾奇在接受BuzzFeed網站訪問時稱：「我想人們明白我的媽媽向我灌輸這類事情，是因為我（這個社會）的人繼續以我們的膚色，而不是我的品格來判斷我們的為人。這是必要的對話，我們的父母必須確保我們活着回家。」

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