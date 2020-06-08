【新冠肺炎】日本無新增死亡個案　3月6日以來首次

日本6月7日沒有新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡病例，不過仍有38宗新增確診個案。疫情雖仍持續，政府繼續其重啟經濟的步伐，環球影城和豐洲市場6月8日重開。

日本《每日新聞》6月8日報道，根據厚生勞動省及地方政府機構，日本6月7日沒有新增死亡病例，是自3月6日起首次單日沒有錄得死亡個案。同日有38個新增確診病例。

日本雖仍未完全成功擊敗病毒，國內經濟活動還是以謹慎的步伐重新啟動。

環球影城重開 籲遊人勿尖叫

位於大阪的日本環球影城自2月29日臨時停業，6月8日起逐步重開。持有全年通行證以及有預約的大阪居民在8日起可以進入，之後再視乎情況對外開放。

遊客入場時要戴上口罩及測量體溫，排隊等候時要保持社交距離，與卡通角色交流時要保持距離，避免有身體接觸。過山車及影院等設施會安排遊客隔行乘坐。

場內工作人員也呼籲遊客避免在乘坐過山車時尖叫。包括遊客跟園內卡通人物擊掌的接觸行為也在禁止之列。

豐洲市場重開 入場人數受限

東京豐洲市場時隔3個月於8日重新開放讓民眾進場。人們入場時要接受體溫檢測以及消毒雙手。沒戴口罩的人會被拒絕進場。市場方面亦會適時控制入場人數。