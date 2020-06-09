【美國大選】拜登跨過希拉里從未達到里程碑：50%民調支持率

美國有線新聞網絡（CNN）6月8日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的民調成績堪憂，此消彼長，77歲的民主黨候選人、前副總統拜登（Joe Biden）則正在取得美國大選歷史上鮮有的好成績。

CNN發表題為《拜登跨過希拉里從未達到的里程碑：50%民調支持率》的文章稱，美國全國廣播公司（NBC）和《華爾街日報》6月7日出爐的民調結果顯示，拜登領先特朗普7個百分點的民意支持率。與此同時，拜登新斬獲民意支持率的平均水平，超過50%。

CNN綜合上周截至6月7日出爐的三份民調：美國廣播公司（ABC）和《華盛頓郵報》、蒙莫斯大學（Monmouth University）、美國國家公共電台（NPR）和美國公共廣播公司（PBS）的民調中，拜登的支持率均超過50%、平均為51%。

CNN指出，50%數字是關鍵性的、具有里程碑意義，上一位民主黨候選人希拉里（Hilary Clinton）從未觸及50%的民意支持率線。

最近一位獲得接近50%民意支持率的候選人出現在1976年——卡特（Jimmy Carter），他贏得大選。

而對於特朗普，有史為鑑、反敗為勝的希望之光是杜魯門（Harry Truman），杜魯門當時的民意支持淨值是負五個百分點，最終扭轉乾坤贏得大選。文章認為，特朗普如果想贏得2020大選的話，將需要再次創造歷史。