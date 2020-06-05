【美國大選】民調顯示特朗普在多個關鍵州份落後拜登　德州或叛變

美國總統大選將在11月舉行，民調顯示，美國總統特朗普（Donald Trump）在幾個關鍵搖擺州份的支持率，落後對手拜登（Joe Biden），甚至在共和黨票倉德克薩斯州（Texas），特朗普也未有優勢。

外界視為「親特朗普」的霍士電視台（Fox）於6月4日公布的民調顯示，在亞利桑那州（Arizona），拜登的支持率為46%，特朗普為42%。在俄亥俄州（Ohio），拜登的支持率為45%，特朗普為43%。在威斯康星州（Wisconsin），拜登的支持率為49%，特朗普為40%。

美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）6月3日發布的民調則顯示，在歷來支持共和黨的「紅州」德克薩斯州（Texas），特朗普卻未能大幅領先。民調顯示，特朗普在該州的支持率為44%，拜登43%，兩人旗鼓相當。

自1980年以來，德州在總統選舉中就是共和黨候選人的「囊中物」，民主黨未能嘗到甜頭。從選前活動來說，該州為關鍵州，因為德克薩斯州有38名選舉人，僅少於擁有55名選舉人的加州。

對於這以一系列的最新民調，美國有線電視新聞網（CNN）6月4日稱，情況對特朗普來說真的很糟糕。報道指出，特朗普總統現在已確定處於不利地位。

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美國《國會山報》6月4日報道稱，特朗普4日在白宮會見一群高級競選官員，討論民調和信息傳遞策略。據特朗普競選團隊的一名官員稱，總統與共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）、競選經理帕斯凱爾（Brad Parscale）等人討論最新民調結果。

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