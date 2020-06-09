朝鮮宣布今日正午開始　關閉兩韓所有通信聯絡渠道

《朝中社》報道，朝鮮當局宣布自6月9日正午12時起，切斷朝鮮與韓國之間所有的通訊聯絡渠道。

6月4日，朝鮮最高領導人金正恩胞妹金與正透過官媒朝中社發表講話，大罵有關脱北者在朝韓邊境一帶向朝鮮散佈反朝傳單。（Reuters）

報道稱，朝鮮將徹底斷絕當局通過朝韓聯絡辦公室的通信聯絡渠道、朝韓軍方之間的東西海通訊聯絡線、朝韓通訊試驗聯絡線、朝鮮勞動黨中央本部大樓與青瓦台之間的熱線通訊聯絡線。

朝鮮勞動黨中央第一副部長金與正以及朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲，是在6月8日的對韓工作部門的工作總結會議上下達有關指示，同時下達指示審議為「正確清算叛徒和人渣所犯下的罪惡代價」的各階段對敵工作計劃，首先要徹底切斷朝韓之間的一切通訊聯絡線。

報道指，此次措施是第一階段行動，以徹底隔絕和廢除同韓國當局的一切接觸空間和不需要的東西。

金與正在6月4日曾發表講話，大罵有關脱北者在朝韓邊境一帶向朝鮮散佈反朝傳單的事件，她罵道：「不配做人的一群壞東西膽敢污衊我們的最高尊嚴，拿核問題說事」，並形容脱北者是賣國求榮的「人類渣滓」。

金與正批評，韓國縱容這些行為，威脅稱，韓方若不就有關人員散佈反朝傳單的行為採取措施，將面臨開城工業園區遭拆除、朝韓聯絡辦公室遭關閉，或朝韓軍事協議遭解除的局面。