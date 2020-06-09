【美國大選】特朗普支持度　落後拜登14個百分點

美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在警方武力執法中死亡，引發大規模示威，部分演變成騷亂。美國有線新聞網絡（CNN）委託美國獨立調機構SSRS在6月2日至5日進行民意調查，結果顯示，63%受訪者不認同美國總統特朗普（Donald Trump）處理種族關係的表現。65%稱他對近期示威的應對，對事態進展是有害多於有助。

CNN6月8日公布的民意調查結果顯示，對於特朗普身為總統的表現，38%表示滿意，表示不滿意的有57%；這是2019年1月以來最差的情況。這大致跟前總統卡特（Jimmy Carter）和老布殊（George W. H. Bush）在大選年的水平差不多。這兩名位總統都是只做過一任，最終未能連任。

來到白宮總統寶座之爭，民意調查結果亦顯示，在受訪的已登記的選民當中，特朗普的支持度落去拜登14個百分點。身為民主黨籍的美國前副總統拜登（Joe Biden）在6月7日正式獲得成為該黨總統候選人的資格。

在CNN公布民意調查結果中，有41%受訪者稱支持特朗普擔任總統，這是自2019年4月以來最差的紀錄。支持拜登的則有55%，是CNN有紀錄以來他在民調中表現最好的一次。