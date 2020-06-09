【美國示威】美司法部長不同意解散警隊　稱撤資是危險兼錯誤做法

美國多地民眾因反對警暴和種族不公而每天上街抗議後，數個城市的市政府提議對警隊削資或進行改革。司法部長巴爾（William Barr）6月8日表示，他認同警察部門需要改變，但不支持解散警隊，稱從警察部門撤資是「錯誤」和「危險」的做法。

明尼蘇達州阿波利斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察以膝部壓頸後死亡，引發全國多地爆發示威。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）7日稱將削減警方預算，阿波利斯市議會同日也宣布計劃撤資並解散警察局。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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巴爾接受霍士新聞（Fox News）主播拜爾（Bret Baier）訪問時稱：「警察局長，員佐級官員已明白需要改革，而且已經有很大的改變。我覺得停止為警察提供資金，讓整個警察機構為某些警員的行為負責是錯誤的，而且我覺得妖魔化警察是危險的。」

除了反對撤資，巴爾亦認為不應該解散警隊，原因是這會讓美國主要城市出現「更多謀殺」案和「私了」（vigilantism，中文是法外制裁，意思是一種普通人的做法，是平民百姓在一個地方採取非正式行動去預防罪案，去抓和懲罰被認為是罪犯的人的做法。）的情況。

巴爾還就總統特朗普（Donald Trump）在示威初期前往白宮地堡一事透露稱：「事情如此糟糕，以至於特勤局（Secret Service）建議總統下到地堡去。」這與特朗普自稱只是去地堡視察有所矛盾。