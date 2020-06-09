【美國示威】民主黨提出10項改革警隊議案　包括禁警察對疑犯鎖喉

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警員暴力執法致死，警隊改革呼聲高漲。美國民主黨6月8日提出改革警隊議案，防止警暴發生並改善警隊執法。以下是民主黨提出的改革具體內容項目。

美國示威：攝於6月8日，民主黨眾議院議長佩洛西介紹改革警隊議案。（Reuters）

1. 法案將取消警務和懲教人員的「有限制的豁免權」（Qualified immunity）。在「有限制的豁免權」下，警務人員能以良好信念或理由作為辯解理由，免於在侵犯公民權利的行為負上法律責任。

2. 法案將改變警方需承擔責任的定義，由「蓄意」改為「明知或不顧後果」，擴大侵犯公民權利的範疇。

3. 法案將限制致命武力的使用，警方需在「必要」的情況下，即無其他合理可行的選擇下才能使用，而非單純由警察認為「合理」就能開槍。

4. 法案要求司法部建立紀錄警察不當行為資料庫，以紀錄聯邦、州和地方警察的投訴及結果，包括免責和紀律處分。法案目的是避免因不當行為而被解僱的警員，在其他部門中擔任類似職務。

5. 法案將禁止在聯邦執法機構中出現種族歧視，並要求獲得聯邦資助的州和地方執法部門證明其消除歧視的做法。

↓↓↓黑人弗洛伊德因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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6. 法案禁止警察在使用箍頸或鎖喉方式，如用膝壓頸的方式控制疑犯，亦即最近使弗洛伊德死亡的方式執法。

7. 法案禁止警察在緝毒時以「無敲門」（no-knock）方式直接破門而入。2020年3月路易斯維爾警察局因地址錯誤，破門闖入民家並擊斃屋內一名女住客。

8. 法案要求所有執法人員穿戴個人攝錄機，並通過聯邦撥款向州和地方警察部門提供。

9. 除非有反恐行動需要，法案限制向州和地方警察部門提供軍事級武器和裝備。

10. 法案將給予司法部發出傳票權力，以調查行為不當的警察。同時在10年內提供1億美元的撥款，以資助各州檢察總長用於類似調查。