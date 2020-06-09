【美國示威】特朗普反對削減警隊撥款

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡引起的示威持續，示威者要求削減警隊撥款甚至解散警隊。總統特朗普（Donald Trump）6月8日表明反對，承諾將維持對警隊撥款。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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特朗普在白宮接見執法人員和警隊代表時指，不會削減警隊撥款，也不會解散警隊。他表示，警察讓民眾能夠在和平中生活，政府希望確保警隊沒有害群之馬，並相信九成九的警察都是好人。

特朗普同日曾發文，表示不會削減警隊撥款和解散警隊，強調要有「法律和秩序」，並且批評民主黨的激進左翼分子「精神失常」。

LAW & ORDER, NOT DEFUND AND ABOLISH THE POLICE. The Radical Left Democrats have gone Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020

This year has seen the lowest crime numbers in our Country’s recorded history, and now the Radical Left Democrats want to Defund and Abandon our Police. Sorry, I want LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020

白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）同日回應記者提問時指，總統對於要求解散警隊感到震驚。她提到，洛杉磯和紐約市的市長分別決定削減警隊預算，意味裁減警隊人手和減少警察局的數目，表示特朗普和其他美國人都不同意。

民主黨溫和派也不支持削減警隊撥款，包括取得民主黨總統候選人提名的前副總統拜登（Joe Biden）和明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）。