【美國示威】佩洛西率領多名議員在國會大廈單膝下跪8分46秒默哀

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察暴力執法後死亡，事件引發全國多個城市連日爆發示威。包括美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在內的多位民主黨議員6月8日在國會大廈單膝跪地，就弗洛伊德事件默哀。

綜合媒體6月9日報道，佩洛西、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的多位民主黨議員6月8日在國會大廈單膝跪地，為弗洛伊德事件默哀，他們跪了約8分46秒，此正是弗洛伊德遭警察跪壓頸部的時間。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 點擊放大了解事情經過：

+ 7 + 6 + 5

《國會山報》6月8日報道，此次下跪的議員有20多人，他們來到國會大廈的遊客中心，身披肯特布（產自非洲國家加納的一種布料）織成的圍巾。佩洛西在默哀前表示：「我們到這裏是為了紀念弗洛伊德。」

長達近9分鐘的跪立默哀後，腳上穿着的高跟鞋讓佩洛西要在助手的幫助下重新站起來後，佩洛西向着周圍人的說道「你們看，那膝蓋壓了他頸部多久啊。」

默哀結束後，這些議員們舉行記者會，公布關於警務改革法案的內容，包括禁止鎖喉，建立一個國家數據庫來追蹤警察的不當行為等。佩洛西稱，民主黨人正將「國家的痛苦時刻」轉變為「國家的行動時刻」，本次提出的警務改革法案將是民主黨一系列行動的第一步，起訴警察不當行為的障礙將被移除。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：