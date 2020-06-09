美俄6月22日舉行軍控問題談判　中國：無意參加

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabk）6月9日證實，俄美軍控和戰略穩定磋商會議將於6月22日在維也納舉行。由於傳出美國想邀請中國代表出席的消息，中方對此回應稱，中方無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」。

華春瑩表示，美國多次毀約，聽到這樣一個國家的官員談論將進行有誠意的談判，給人一種非常荒謬和不真實的感覺。（中央社）

中國外交部發言人華春瑩6月9日在例行記者會上表示，中方已經多次闡明立場，中方無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」，這個立場是非常明確的。

華春瑩說，注意到在美俄《關於進一步削減和限制進攻性戰略武器的措施條約》延期問題上，美方一再地拿中方「說事兒」，這是美國向其他國家推卸責任的一貫的伎倆。

她稱，近兩年美國不斷毀約、退群，先後退出了伊朗核問題全面協議、《中島條約》、撤銷簽署《武器貿易條約》，最近又宣布退出《開放天空條約》，並在討論要恢復核試驗的問題。

俄羅斯：美方提出等待中國代表出席一事

俄羅斯衛星通訊網6月9日文章稱，里亞布科夫說：「6月22日將在維也納舉行軍控和戰略穩定磋商會議，俄方由其出席，美方由美國軍控問題特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）出席。我們對恢復此類接觸予以積極評價。」

他補充說：「華盛頓提出美方等待中國代表出席一事讓我們感到不解，我們不瞭解中方是否準備進行此類接觸，我們尊重北京在此問題上的立場。」

比林斯利6月8日表示，他與里亞布科夫已就6月舉行核武器談判的時間和地點達成協議，中國也受邀出席該談判。