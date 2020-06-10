【新冠肺炎】世衛：患者開始現病徵時最具傳染性

世衛（WHO）專家6月9日表示，研究顯示新型冠狀病毒（COVID-19）患者一開始出現病徵時最具傳染性。

世衛流行病學家克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）指，根據手上非常有限的資料，認為患者初期出現病徵時，體內的病毒量為最多。她從德國和美國的初步研究反映，出現輕微病徵的患者的傳染力可以維持8至9天，而情況更嚴重患者的傳染期可能更長。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）則表示，COVID-19病毒藏在患者的上呼吸道，令它比主要在下呼吸道的沙士（SARS）或中東呼吸綜合症病毒（MERS）更易透過飛沫傳播。

瑞安稱，由於病毒極具傳染性，因此導致疫情在全球失控，令當局難以阻止病毒。他認為以新西蘭的抗疫施為例，證明大家可以將傳播率降至可接受、甚至是零水平。

克爾克霍夫亦澄清8日「無徵狀患者傳播病毒很罕見」的說法，強調從研究模型估計，大約4成傳播個案都可能是來自無徵狀患者，稱8日的言論是指只有2至3個研究是有追蹤無徵狀個案，認為這是眾多研究的一小部分，因此以罕見形容有關研究，而不是指無徵狀患者傳播病毒很罕見。

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