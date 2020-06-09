哈佛：衛星影像顯示新冠肺炎2019年夏末初秋就在武漢蔓延

美國廣播公司（ABC）報道，美國哈佛大學醫學院最新研究指出，衛星影像顯示，去年秋天，中國武漢市幾家大型醫院周圍車流量驟增，意味新冠肺炎當時就在中國中部傳播，疫情出現時間遠比外界所知的早。

哈佛研究顯示去年夏末秋初武漢醫院車輛流量與百度相關搜索同樣急增（點圖放大瀏覽）：

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研究主持人、哈佛醫學院布朗斯坦教授說，研究團隊分析商業衛星影像，使用類似情報機構採用的技術，「觀察到從2019年夏末秋初開始，武漢五家大型醫院外圍，交通量急劇增加」。

布朗斯坦也是ABC撰稿人，他說，就在同一時期，內地網友搜尋某些症狀的次數也增加了，這些症狀就是「後來被認定為與新冠肺炎密切相關的症狀」。

布朗斯坦說：「去年10月發生了某些事。顯然，遠在公認的新冠肺炎疫情開端之前，武漢社會就出現某種程度的混亂。」

布朗斯坦說，雖然衛星影像並非決定性證據，但的確能反映真實情況。

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