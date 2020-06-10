【美國示威】特朗普稱老人被推倒重傷是圈套　質疑他破壞警方通訊

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）的葬禮於6月9日舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）未出席葬禮，並在當天攻擊一名被警察推倒受傷的75歲示威者，質疑是「圈套」。

特朗普9日再次對反種族主義抗議者發起攻擊，稱一名在紐約州水牛城（Buffalo）被警察襲擊的75歲男子是為一個激進反法西斯組織（ANTIFA）工作的「奸細」。

在水牛城4日的示威活動中，75歲的男子古吉諾（Martin Gugino）被警察推倒，從旁觀的影片中看見他頭部着地，有血從他的頭部流出，涉事警員不顧而去。

古吉諾後被送往醫院，情況嚴重，當局起訴涉事警員一項二級襲擊控罪。

特朗普在Twitter發文，稱古吉諾可能是一個「ANTIFA的奸細」，指古吉諾在掃描警方通訊設備，在破壞警方通訊時被推開，又指他摔得比被推的時候還重，質疑他受傷是個圈套。

美國國家廣播公司（NBC）報道，指特朗竹的言論可能是沿自一個匿名的Blog訊息，該訊息後來被轉發在名為One America News Network，一個極右的資訊網絡。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，特朗普言論未基於任何事實，指責特朗普刻薄且殘忍，認為認為他要為自己的言論道歉。

美國有線新聞網絡（CNN）9日也對評論稱，特朗普的言論顯示他沒有底線。文章稱「就在你認為他的言行不能更糟的時候，特朗普拿起麥克風，或打開Twitter，為他和他的政府的底線開闢新領域。」

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