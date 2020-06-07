【美國示威】涉推跌示威長者　紐約水牛城兩警否認控罪

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死，引發當地連日發起多場反種族歧視及抗議警暴的示威，其中在紐約水牛城（Buffalo），兩名警員在清場時被拍到推跌一名75歲示威者後，當局起訴涉案警員一項襲擊罪，他們6日在庭上否認控罪。

兩名涉案警員分別是托爾加斯基（Aaron Torgalski）和麥凱布（Robert McCabe），他們在當地時間4日晚上8時宵禁令生效時，與其他警員開始清場，期間75歲事主古奇諾（Martin Gugino）走到警員面前，並遭兩名涉案警員推跌，頭部着地流血。公共廣播電台WBFO當時拍下整個過程。

當地警方初時指古奇諾自己跌倒，但其後有傳媒公開片段後，宣布將托爾加斯基和麥凱布停職停薪調查。兩人在6日透過視像出庭應訊，否認一項二級襲擊控罪，法官宣布在7月20日再次舉行聆訊，並批准他們以個人擔保外出，無須繳付保釋金。

路透社報道，古奇諾目前仍然在深切治療部留醫。水牛城市長布朗（Byron Brown）表示，涉案警員獲正當法律程序保障，因此不會要求警方辭退兩人。而對於有57名警員辭任機動部隊，他表示對方都是受到工會壓力而作出有關決定。

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