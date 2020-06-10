【中印對峙】中印對峙趨緩解放軍後撤　學者：印度擴大外交奏效

中、印部隊在對峙一個月後，中國部隊突然從拉達克（Ladakh）若干地點後撤。專家分析，這是印度強化與美國、澳洲合作，並提升與台灣的關係等外交政策奏效。

中央社報道，中國與印度部隊5月初在拉達克、錫金因巡邏糾紛演變為鬥毆、投擲石塊衝突事件後，雙方持續在拉達克中印實際控制線（Line of Actual Control，LAC）對峙，迄今已1個月。但中國部隊8日突然從拉達克加勒萬谷（Galwan valley）等3個對峙熱點後撤2到2.5公里。印度部隊隨即也從這幾個對峙熱點往後撤，作為善意回應。

印度媒體Zee News電視台的報道認為，這顯示中國軍隊在印度的全球外交力量面前顯得空虛。

印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）研究員拉賈戈帕蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）撰文指出，在中、印部隊於拉達克對峙陷入僵局後，印度擴大外交努力。

拉賈戈帕蘭指出，首先，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）與印度最重要的夥伴美國國防部長埃斯珀（Mark Esper），5月29日透過電話討論印美國防合作，誓言建立牢固而持久的印美國防夥伴關係，雙方還討論區域安全問題，不太可能不觸及中印邊境對峙問題。

文章指出，印度總理莫迪與美國總統特朗普（Donald Trump）也在2日透過電話交談，討論中印邊境對峙以及推動世界衛生組織（WHO）改革等議題。

印澳通電所傳達的訊息

在澳洲不滿中國涉隱匿新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，推動對疫情源頭進行獨立調查之際，印、澳雙方4日由莫迪與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行視訊高峰會，把2009年達成的戰略夥伴關係提升為全面戰略夥伴關係，同時簽署後勤支援、國防科技合作等多項戰略性協定。

文章指出，印澳領袖視高峰會後，雙方在聯合聲明中特別強調對自由、開放、包容和繁榮的印度太平洋有共同態度，透過所有國家遵守國際法及和平解決爭端的原則，支持印太地區航行、飛航的自由。

拉賈戈帕蘭表示，上述聯合聲明雖然沒有具體點名中國，但印澳許多協定和聯合聲明內容，都是由於各界對中國的共同關注而產生。

派員隔空出席台總統就職

文章還指出，印度對台灣也做出一個不尋常的外交舉動。執政的印度人民黨（BJP）國會議員雷奇（Meenakshi Lekhi）和卡斯旺（Rahul Kaswan），透過視訊，參加台灣總統蔡英文5月20日舉行的連任就職典禮，並對蔡總統第二任任期表達祝賀，強調台灣與印度共享民主價值。雷奇甚至說，將繼續加強印度與台灣的全面關係。

文章分析，上述舉動與印度傳統外交立場背道而馳，且與過去涉台的相關決策呈現鮮明對比。蔡總統2016年第一任任期就職典禮前，印度曾派兩名國會議員前往台北參加典禮，但印度政府在最後一刻取消這兩名國會議員的行程，令許多人失望。外界懷疑，這是因為擔心中國的反應而在最後一刻取消行程。

文章最後指出，顯而易見的是，中國持續對印度施壓，反而使印度加強與全球安全夥伴的關係。