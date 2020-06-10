新加坡前駐聯合國大使：特朗普政府幫了中國

美國雜誌《國家利益》（The National Interest）6月9日發布新加坡前駐聯合國代表馬凱碩（Kishore Mahbubani）撰文，稱如特朗普政府下台，中國會懷念它。特朗普政府是自1971年美國時任國務卿的基辛格推動中美關係正常化進程以來，中國得應對的、最惱人的政府。

如中國領導人像他們慣常的那樣長遠以及戰略地思考，他們亦可能會認為特朗普政府或許已幫了中國。它也沒有聽取基辛格或凱南（美國駐蘇聯代辦，George Kennan）等戰略思想家的明智建議。

凱南提出，與蘇聯長期競賽的長遠結果，取決於美國在何種程度上，在全世界有效地樹立起自身形象：有能力處理本國的問題，精神力量也強大。特朗普政府並沒有予人這樣的印象。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以及弗洛伊德事件發生之後，美國給人的印象正好相反。相對而言，特朗普政府讓中國的地位。中國現在認為是世界上更有能力的國家。

凱南強調同樣重要的是，美國須積極地培養朋友和盟友。特朗普政府嚴重破壞其與朋友和盟友的關係。歐洲人在私底下感到震驚。美國退出世衛，威脅對加拿大、墨西哥、德國及法國等盟友徵收關稅。雖然這並不意味着世界其他國家會衝去擁抱中國，事實上歐洲人在與中國密切合作同時也已發展出保留的態度。不過全球美國尊重的減少，為中國打開更多地緣政治空間。特朗普政府可能在讓美國成為可有可無國家方面取得成功，向中國送上另一份地緣政治禮物。

特朗普政府還忽視凱南的另一個明智建議，就是「不要侮辱自己的對手」。沒有哪個美國政府像特朗普政府那樣侮辱中國。理論上，此舉可能會導致中國政府在本國人民眼中的地位受損。但事實卻恰恰相反。中國人民真正認識到，中國在應對新冠危機方面做得比美國更好。在這樣的背景下，美國持續對中國侮辱，只會激起強烈的民族主義反應，提升中國政府的地位。

凱南在文中指出細小但重要的一點：世界上沒有其他國家的政府會侮辱中國。美國在這方面是孤立的，也再次忽視了凱南的寶貴建議：「如果我們有能力培養出任何可能使我們與世界其他國家不同的品質，那就是謙卑和謙遜。」如凱南仍然在生，他會首先建議其美國同僚後退一步，在與中國展開重大地緣政治較量之前，深思熟慮地制定一個全面的長期政策略。

相比之下，特朗普政府在評估中國的相對的優點及弱點時，犯了低估中國的錯誤。中國共產黨的主要目標不是在全球範圍內復興共產主義，而是復興世界上最古老的文明，使之再次成為世界上最受尊敬的文明之一。這是激勵中國人民的目標，也是中國社會異常生機勃勃的動因。同樣重要的是，中華文明歷來是最具韌性的文明。毫無疑問，中華文明現在正在經歷偉大復興。

因此美國戰略思想家任何有關美國人不會失敗的想法，都是不明智的。美國在過去逾100年都未曾在重大的較量中輸掉，但它從未遇上類似中國這般強大的。同樣重要的是，如中國共產黨首要目禁是改善民眾生活，它不一定會對任何美國新任政府的首要目標（想再度改變美國民眾生活）有根本上的矛盾。

凱南指出，因此在特朗普政府下台以及美國再嘗試制定一個更周詳的、長遠的對華政策時，它應考慮一個其從未想過的選項，就是一個強大中國文明與一個強大的美國能在21世紀和平共處。他指這個世界會得以鬆一口氣甚至為此歡呼。而美國人也會生活得更好。