【中歐戰略對話】歐盟高官向王毅談香港議題　促中國緩和局勢

中國國務委員兼外長王毅6月9日跟歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）共同主持第十輪中歐高級別戰略對話，這次對話通過視像方式舉行，歐盟官員提到香港等議題。

圖為歐盟外交與安全政策高級代表博雷利6月2日在布魯塞爾見記者（路透社）

博雷利：促中方採取措施緩和局勢

博雷利6月9日在對話之後的記者會上透露，這次會晤時間比預期長，長達3個多小時，展開公開和坦率的對話。他說「我們希望在恢復實際會議後立即舉行我們的人權對話，但我們提出了包括新疆和西藏局勢在內的一些重要人權問題。我還提出了一些個案。」

他還強調稱「當然，我也提到了中國在香港採取的一些措施，這些措施可能會嚴重損害『一國兩制』原則和香港的高度自治。我一直在談論這個問題，也收到中方的解釋，但我提出，中國需要採取措施緩和局勢，並尊重其國際承諾和香港基本法。」

在之後的提問環節，有記者問博雷利，在香港問題上，是否得到王毅關於緩和緊張局勢和堅持「一國兩制」原則的承諾，對此博雷利回應稱「這不是中國國務委員王毅第一次聽到我們在香港問題的立場了。我們一直非常清楚，北京對香港實施國家安全立法，破壞香港的自治，並在政治和經濟上造成真正問題。」

他還說「王毅重申北京的立場，並堅持一個事實上，即從他們的角度來看，它不危及『一國兩制』原則，這只是一種增加安全的方式，香港立法會過去就應該通過這項法律，但是他們並沒有這樣做。」博雷利還強調「我們就這一問題交換了意見，並堅持認為中國必須堅持其國際承諾，尊重他們與英國達成的協議。」

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中方：王毅闡明了中方原則立場

至於中國外交部6月9日發布聲明稱，王毅闡明中國政府在香港問題上的原則立場。

關於博雷利的講話內容，中國外交部的聲明只是說，博雷利在對話中表示，歐方尊重中國人民選擇的發展道路，重視中國在國際上發揮的重要作用，尋求在相互尊重的基礎上同中國對話與合作，而不是對立與對抗。歐方對歐中關係具有很高的期待，願同中方共同努力，推動歐盟—中國峰會、歐盟—中國領導人會晤取得積極成果，共同規劃、推進各領域務實合作，確保年內如期完成歐中投資協定談判，打造更加緊密的歐中關係。歐中都堅持多邊主義，歐方歡迎中國積極參與國際合作，願同中方一道，應對各種全球挑戰，促進世界和平與繁榮。

聲明稱，王毅在對話中說，中歐不是制度性的競爭對手，而是長期全面戰略伙伴，中歐社會制度不同，但這是各自人民做出的選擇，中國將堅定走已被實踐證明成功的中國特色社會主義道路，但不會輸出制度和發展模式。

王毅並提到，面對百年未有之大變局，雙方應以建交45周年為新的歷史起點，推動「後疫情時代」中歐關係再出發。雙方要進一步推進中歐高層交往，籌備好中國—歐盟峰會以及中國—歐盟領導人會晤。

王毅還表示，雙方要共同推動復工復產，維護中歐產業鏈供應鏈穩定，就公共衛生、應急管理加強經驗交流，開展疫苗藥物研發合作，推進對非洲抗疫三方合作。雙方還要加強宏觀經濟政策溝通協調，進一步推動中歐開放合作，如期完成中歐投資協定談判。