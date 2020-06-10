美國參議員稱中國想主導世界　促澳洲與美一同對抗中國

美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）在接受澳媒採訪時稱，他認為中國已決定對世界民主國家發動「冷戰」，他敦促澳洲與美國一同對抗中國。

澳洲在多個議題上跟隨美國向中國施壓，令中澳關係面臨挑戰（Reuters）

《悉尼先驅晨報》6月9日在題為《他們想統治世界，澳洲被敦促加入對華冷戰》的報道中稱，斯科特在接受採訪時表示，所有民主國家必須清醒地意識到中國想要主導世界。

斯科特稱，每個民主國家都需要捍衛其信仰，他稱「你們相信公平貿易，這不是中國相信的，如果你們相信人權，那也不是中國相信的。」

斯科特形容中國是民主國家的敵人，他認為中國已經決定對美國以及世界上的民主國家發動冷戰。

斯科特稱「我們要齊心協力。所有民主國家都應該問問自己：還要繼續向這個明顯想要主導世界、並已經從民主國家『搶走工作』、『偷走技術』的中國讓步嗎？」

斯科特又表揚澳洲在5G建設中排除華為的決定，並表示華盛頓的決策者們正在「密切關注」澳洲對新冠疫情源頭以及中國對澳洲大麥徵税的調查情況。

近來，中澳關係陷入低谷，澳洲不僅在5G問題上緊跟美國腳步，「封殺」華為，還就新冠肺炎（COVID-19）源頭問題向中國發難。中國6月5日發佈赴澳洲旅行提醒和留學預警，提醒中國公民謹慎選擇赴澳。中國外交部發言人指出，在過去一段時間來，澳洲國內針對中國、華人乃至亞裔的歧視現象層出不窮。