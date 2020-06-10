【港版國安法】美國7名參議員致函蓬佩奧　促華府收留港人

中國政府推動「港版國安法」，引來英美等西方國家表態反對，彭博社6月10日報道，7名美國參議員致函國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），促請華府收留有意離開香港的港人。

7人包括共和黨參議員楊恩（Todd Young）、科頓（Tom Cotton）、克拉默（Kevin Cramer）、莫蘭（Jerry Moran）、萊夫勒（Kelly Loeffler）、布茲曼（John Boozman），以及來自民主黨的參議員默克利（Jeff Merkley），他們一同聯署該封信件。

他們在信中表示，考慮到中國共產黨持續以恐懼和壓迫作為統治工具，他們懷着非常擔憂的心情寫信。他們覺得部分港人的生活不再安全，欲在香港以外的地區尋求庇護，美國應向希望在有共同民主價值、保障人權及維護法治之地生活的港人提供一個選擇。

科頓早前在社交網站發文，呼籲政府優先批准遭迫害的港人經難民計劃移居美國。總統特朗普其後轉發科頓的貼文。

至於蓬佩奧則在本月較早前曾稱，政府正考慮歡迎來自香港的人士，但未有交代細節。他當時又表示，美國與香港的關係跟英國與香港的關係不一樣；如英國與香港的關係歷史悠久，很多港人也持有英國國民海外護照（BNO）。因此，蓬佩奧也不確定華府最後會如何實行計劃。