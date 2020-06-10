【新冠肺炎】美國19州份疫情升溫　亞利桑那州促醫院啟動緊急計劃

新冠肺炎（COVID-19）在全球繼續蔓延，雖然不少地方的疫情已經緩和，但美洲的疫情仍然嚴峻，美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國19個州份的新確診個案數目仍有上升趨勢，其中在西南部的亞利桑那州（Arizona），州政府已要求醫院啟動緊急計劃應對更多病人。

新冠肺炎疫情：5月28日在美國亞利桑那州一間中學的畢業禮上，學生未有一起坐在台下，而是保持社交距離，各自輪候上台（美聯社）

報道稱，美國有19個州份的新確診數字仍有上升趨勢，另有24個州份的數字呈下跌趨勢，7個州份的疫情數字趨勢平穩。

美國官員擔心會有第二波疫情再起，更憂慮醫療系統無法負荷，6月8日在亞利桑那州，當地醫院深切治療部的病床使用率達到76%，官員已提醒醫院在安排手術時要明智地選擇，以確保床位供應。當地衛生部門表示「我們知道疫情仍在社區內，預計會看到確診個案上升。」

美國多個州份自3月起推行限制居民活動的措施，以應對疫情，但如今已漸漸放寬，更多人聚集，加上未有疫苗、美國多個城市又爆發大規模的反種族歧視示威等，衛生官員都擔心疫情回升。在洛杉磯，該市已鼓勵曾參加示威的居民留意自己的身體狀況，是否有出現疑似新冠肺炎的病徵。

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