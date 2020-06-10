【新冠肺炎】秘魯確診人數突破20萬　世衛憂慮拉丁美洲疫情

新型冠狀病毒（COVID-19）的疫情在全球多地開始放緩，惟拉丁美洲的疫情持續，秘魯的確診個案升破20萬宗，世衛（WHO）專家對區內疫情感到憂慮。

秘魯衛生部6月9日表示，當地自3月6日錄得首宗個案後，至今共有203,736人受感染、5,738人喪生，是拉丁美洲第二嚴重的國家，僅次於巴西。秘魯的確診個案急速上升，除了是因為當局加強病毒檢測外，國內貧窮及缺乏足夠人手執行隔離令亦是主要原因。

至於巴西的疫情方面，當地在過去24小時新增32,091宗個案、1,272人死亡，至今全國共有739,503宗個案，是全球第二多個案的國家；當地共有38,406人不治，總數排在美、英之後。即使當地的確診個案仍然大規模增加，巴西最大城市聖保羅（Sao Paulo）市長科瓦斯（Bruno Covas）9日決定放寬部分抗疫措施，包括容許店舖每日在早上11時至下午3時營業，並希望大型商場在11日恢復營業。

世衛美洲區主任艾蒂安（Carissa Etienne）同日認為，從數據顯示，拉丁美洲的確診個案急劇增加，部分地區更以指數增長。截至8日，拉丁美洲的病例達330萬宗，佔全球個案接近一半，艾蒂安指，直到出現疫苗或更有效療法前，區內國家應採取社交距離和主動檢測、追蹤和隔離患者，否則抗疫工作就會前功盡廢，疫情亦有反彃風險。

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