【新冠肺炎】世衛：未知季節轉變對病毒影響

世界衛生組織（World Health Organization）衛生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）6月10日出席記者會時表示，目前仍然未知道南半球迎來冬季對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有什麼影響。

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瑞安表示，現時沒有數據表明病毒將變得更活躍或傳播效率更高，或者出現相反情況。對於北半球踏入夏季，瑞安也指，不知道對病毒的影響，認為不可以期望季節或溫度會是疫情的答案。

總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，自2月初起，世衛已經指出無病徵人士可以傳染新冠肺炎，不過需要進行更多研究，確定傳染程度，有關研究正在進行。他指，截斷傳播的最關鍵方法是隔離和檢測有病徵的人士，並追蹤和隔離接觸者。

世衛官員早前有關無病徵人士傳染情況的說法前後混亂。衛生緊急項目技術負責人范凱爾克霍弗（Maria Van Kerkhove）6月8日表示，無病徵人士將病毒傳染他人的情況「非常罕見」。不過她6月9日澄清說法，指無病徵人士有可能傳染病毒，不過需要進行更多研究，判斷傳染情況。