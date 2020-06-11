【新冠肺炎】美國前駐華大使洪博培證實確診

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美國前駐中國大使洪博培（Jon Huntsman Jr.）6月10日表示，自己確診新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，現時正接受隔離。

洪博培10日於Twitter公布自己受感染的消息，指經過第二次檢測後，證實對COVID-19病毒呈陽性反應。他指自己出現典型病徵，而與其他患者一樣，他會以保障家人安全為目標，因此正接受隔離。

洪博培在2005至2009年擔任猶他州州長，他精通中文，曾參加與中國加入世貿的談判，並在2009年獲時任總統奧巴馬（Barack Obama）委員為美國駐北京大使。特朗普（Donald Trump）上台後，他轉任美國駐俄羅斯大使，但其後辭職，加入共和黨猶他州長選戰。

他的辦公室早前有一名成員確診，洪博培在上周起取消公開活動，接受隔離檢疫，但他強調造勢活動會繼續進行。

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