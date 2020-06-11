【新冠肺炎】美國前駐華大使洪博培證實確診

美國前駐中國大使洪博培（Jon Huntsman Jr.）6月10日表示，自己確診新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，現時正接受隔離。

洪博培10日於Twitter公布自己受感染的消息，指經過第二次檢測後，證實對COVID-19病毒呈陽性反應。他指自己出現典型病徵，而與其他患者一樣，他會以保障家人安全為目標，因此正接受隔離。

After a second try, test results came back positive for Covid-19. Have been experiencing classic symptoms..like so many others, my goal is to keep my family safe. Though isolated temporarily, we’ve never been more energized in this important race for Governor. The work goes on! — Jon Huntsman (@JonHuntsman) June 10, 2020

洪博培在2005至2009年擔任猶他州州長，他精通中文，曾參加與中國加入世貿的談判，並在2009年獲時任總統奧巴馬（Barack Obama）委員為美國駐北京大使。特朗普（Donald Trump）上台後，他轉任美國駐俄羅斯大使，但其後辭職，加入共和黨猶他州長選戰。

他的辦公室早前有一名成員確診，洪博培在上周起取消公開活動，接受隔離檢疫，但他強調造勢活動會繼續進行。