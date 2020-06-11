【新冠肺炎】9月聯合國大會首度以視像形式舉行

聯合國大會主席班迪（Tijjani Muhammad-Bande）6月10日宣布，由於爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，2020年的聯合國大會將以視像會議方式舉行，為歷年來首次。

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來自西非國家尼日利亞（Nigeria）的班迪致函聯合國成員國表示，大會仍將如期在9月22至29日舉行，但各國領袖將以預先錄製形式發表演說。

班迪在信中指出：「我推測到2020年9月，國際旅遊和大型面對面會議因這場新冠肺炎疫情受到的限制，或會在不同程度上仍維持有效。」

班迪又指，成員國必須在大會開始至少5天前，把總統、總理、政府部長或聯合國大使的演說寄予聯合國。而在演說播放或是在大會講台上朗讀期間，每支代表團可派出一名外交官參加實體會議。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5月表示，由於爆發全球衛生危機，各國領袖不太可能如期在9月的聯合國大會上會晤。

聯合國自1945年成立以來，聯合國大會從未試過取消，但過去曾經遭遇兩件世界大事而押後舉行，包括1964年的金融危機，以及2001年美國發生911恐襲事件。