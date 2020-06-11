美國示威｜特朗普拒絕為美軍基地改名　佩洛西促移走南方邦聯雕像

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡掀起對種族歧視問題的反思，其中一個焦點在於內戰（或稱南北戰爭）期間支持蓄奴的南方邦聯。有人要求以南方邦聯將領命名的美軍基地改名，總統特朗普（Donald Trump）6月10日表明拒絕。

維珍尼亞州和德克薩斯州等地有10個軍事基地以南方邦聯將領命名。對於有人提出改名，特朗普回應指，這些基地是偉大的美國遺產，也是勝利和自由的歷史一部分。他強調，不會考慮改名，美國作為世界最偉大國家的歷史，將不會被篡改。

...history of Winning, Victory, and Freedom. The United States of America trained and deployed our HEROES on these Hallowed Grounds, and won two World Wars. Therefore, my Administration will not even consider the renaming of these Magnificent and Fabled Military Installations... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020

有人認為，更改美軍基地名稱是邁向種族和解的一步。國防部長埃斯珀（Mark Esper）和負責陸軍的國防部副部長麥卡錫（Ryan McCarthy）曾指，對兩黨討論改名一事持開放態度。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）出席記者會時提到HBO Max將電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）下架，質疑界線將要如何定奪，「華盛頓（George Washington）和傑斐遜（Thomas Jefferson）是不是要從歷史抹走？」，指美國首任和第三任總統均有蓄奴。

圖為2015年6月24日，美國華盛頓國會山莊內放置南方邦聯領袖的雕像。（美聯社）

為了回應種族問題，全國汽車比賽協會（NASCAR）禁止競賽期間出示南方邦聯旗幟。民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）要求移除國會山莊11個代表南方邦聯領袖和軍人的雕像。她形容，他們的雕像是向仇恨表示敬意。

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蓄奴問題曾經導致美國分裂。1860年代，南方州份為了保護奴隸制度，脫離美國建立南方邦聯。北方聯邦隨後打敗南方，重新統一。不過圍繞南方邦聯的爭議持續，有人認為南方邦聯的象徵代表種族歧視，有人則認為是南方的遺產。