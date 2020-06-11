美國示威｜特朗普拒絕為美軍基地改名　佩洛西促移走南方邦聯雕像

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美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡掀起對種族歧視問題的反思，其中一個焦點在於內戰（或稱南北戰爭）期間支持蓄奴的南方邦聯。有人要求以南方邦聯將領命名的美軍基地改名，總統特朗普（Donald Trump）6月10日表明拒絕。

維珍尼亞州和德克薩斯州等地有10個軍事基地以南方邦聯將領命名。對於有人提出改名，特朗普回應指，這些基地是偉大的美國遺產，也是勝利和自由的歷史一部分。他強調，不會考慮改名，美國作為世界最偉大國家的歷史，將不會被篡改。

有人認為，更改美軍基地名稱是邁向種族和解的一步。國防部長埃斯珀（Mark Esper）和負責陸軍的國防部副部長麥卡錫（Ryan McCarthy）曾指，對兩黨討論改名一事持開放態度。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）出席記者會時提到HBO Max將電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）下架，質疑界線將要如何定奪，「華盛頓（George Washington）和傑斐遜（Thomas Jefferson）是不是要從歷史抹走？」，指美國首任和第三任總統均有蓄奴。

圖為2015年6月24日，美國華盛頓國會山莊內放置南方邦聯領袖的雕像。（美聯社）

為了回應種族問題，全國汽車比賽協會（NASCAR）禁止競賽期間出示南方邦聯旗幟。民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）要求移除國會山莊11個代表南方邦聯領袖和軍人的雕像。她形容，他們的雕像是向仇恨表示敬意。

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蓄奴問題曾經導致美國分裂。1860年代，南方州份為了保護奴隸制度，脫離美國建立南方邦聯。北方聯邦隨後打敗南方，重新統一。不過圍繞南方邦聯的爭議持續，有人認為南方邦聯的象徵代表種族歧視，有人則認為是南方的遺產。

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