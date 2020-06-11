【新冠肺炎】福奇憂美國大型示威觸發新一波疫情

美國最近爆發全國示威，數以萬計的示威者抗議種族歧視和警暴。國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）6月10日接受訪問時指，擔心大規模示威或阻礙新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的抗疫工作。

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雖然很多示威者有戴口罩並分派搓手液，但要在大型示威保持社交距離幾乎是不可能。福奇接受美國廣播公司（ABC）節目《早安，美國》（Good Morning America）訪問時提到，保持肢體距離很重要，「口罩有用，不過（有用的是）口罩加上肢體距離。」他認為，如此多人聚集有風險。

上周大型示威後，首都華盛頓哥倫比亞特區的國民警衛隊據報有成員確診。福奇對此不感到驚訝，如果有示威者感染也不會感到意外。他表示，由於不是所有人於自己居住的城市示威，很多人示威結束後離開，散播病毒，並指對此感到擔憂。

副總統彭斯（Mike Pence）接受霍士商業新聞電視台（Fox Business Network）訪問時則表示，自示威爆發以來，沒有跡象顯示新冠肺炎個案有上升趨勢，並指很多示威現場的士均有戴口罩和遵守社交距離指引。