美國韋氏字典採納22歲女子建議　將修改種族主義定義

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發的反種族歧視運動持續之際，英國媒體6月10日報道，一名美國黑人女性建議美國韋氏字典（Merriam-Webster）修改「種族主義（racism）」的定義，要求加入特定群體遭「體制壓迫（systemic oppression）」意思後，成功爭取韋氏字典作出修訂。

英國廣播公司（BBC）6月10日報道，韋氏字典編輯主任索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）表示，種族主義的定義在他們下次發布的版本中會變得更加明確，定義會擴展至最少包括體制的措詞，以及肯定會有一句或兩句例句。

米徹姆5月28日向韋氏字典發電郵，講述她對種族主義的看法，並在翌日得到回覆。（米徹姆Facebook帳戶圖片）

提出建議的是剛從大學畢業的美國22歲黑人女子米徹姆（Kennedy Mitchum）。她在約4年前首次意識到有關種族主義定義的問題。

米徹姆曾在社交媒體上就種族主義以及她在學校的個人經驗發表言論，一些人會引用字典的定義企圖向她證明，只有相信自己的種族比其他的優越，種族主義才會存在，「他們會說：『你正在學校（大學）讀書，所以你想表達什麼？你同樣擁有特權。』」

米徹姆5月28日發電郵給韋氏字典，她指種族主義是由社會及制度權力組成的偏見，是基於膚色的優勢系統。她5月29日獲得回覆，經過反覆討論後，韋氏字典表示將會製作修訂版本。

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