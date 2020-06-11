巴基斯坦在邊境開火打死1名印度士兵

中印軍隊邊境對峙持續之際，印度和巴基斯坦在邊境的緊張程度也有所升温，巴基斯坦6月10日在實控線附近開火打死1名印度士兵。

印度和巴基斯坦邊界矛盾重重，不時發生衝突，甚至出現傷亡事件（AP）

據《印度斯坦時報》6月11日引述印度軍方官員的話報道稱，巴基斯坦10日晚間在控制線的查謨（Jammu）-克什米爾（Kashmir）的拉賈烏里縣（Rajouri）發動炮擊，造成1名印度士兵死亡和1名平民受傷。

這些軍方官員表示：「巴基斯坦士兵10日晚在沿拉賈烏里縣（Rajouri）和彭琪縣（Poonch）的Tarkundi地區猛烈開火，1名印度士兵在執行執勤任務時喪生。印度為對手無端開火和炮擊展開強烈報復。」

報道指出，拉賈烏里縣的高級警司科裏（Chandan Kohli）說，這位平民被迫擊炮的碎片擊中，並被迅速送到醫院，脱離了危險。

6月7日以來，印度和巴基斯坦在控制線附近發生激烈衝突。巴基斯坦指責印度在控制線沿線地區「無故違反停火協議」，並聲稱4名巴基斯坦平民在交火中「嚴重受傷」。

2019年8月5日，新德里宣布取消查謨和克什米爾邦的「特殊地位」後，印度北部局勢急劇惡化，在此地建起了兩個「聯合領土」——「查謨和克什米爾直轄區」及「拉達克中央直轄區」。為此，印度議會取消了《憲法》第370條賦予該邦的特殊地位。宣稱克什米爾地區是本國領土的巴基斯坦強烈譴責這一決定。

值得一提的是，中印最近的邊境緊張也發生在拉達克地區，兩國軍隊從5月5日開始在這裏開始了長達1個多月的對峙。