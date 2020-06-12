【新冠肺炎・疫情】韓新增56確診社區感染多　加強措施無限期延長

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過735萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少41萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月12日下午2時45分，全球確診個案新增2,175‬宗，累計增至7,516,656宗。死亡個案新增1,280‬‬宗，累計增至421,516宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月12日下午2時45分，美國確診個案新增1,357宗，累計增至2,023,347宗。死亡個案新增46宗，累計增至113,820宗。美國已有逾2,193萬人接受檢測、逾54萬人痊癒。

美國或有爆發第二波疫情的風險，西部及南部省份出現令人不安的新增確診個案增加的情況，然而白宮疫情工作小組卻在此時開始減少。根據白宮發布的工作小組會議時間表，會議在今後數周，由每天1次減至每周1次。總統特朗普自4月下旬起已沒有出席會議。

根據Covid Tracking Project的數字，來到6月10日，美國13個有逾500新增個案的州份中，逾三分之二是來自南部及西部、以及在5月初重啟經濟活動的州份。

美國加州、佛羅里達州、喬治亞州及德州新增個案的平均增長率已接近紀錄高位。亞利桑那州及俄勒崗州在過去1個月都有個案大幅增加的情況。

本是疫情「重災區」的紐約及新澤西，重啟經濟活動的步伐較慢，新增個案增長率仍較南部及西部州份為低。

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韓國：韓國：中央防疫對策本部6月12日公布，截至當天零時，韓國新增56宗確診病例，累計增至12,003宗。死亡病例新增1宗，累計增至277宗。康復並解除隔離的病例累計10,669宗。

該國自6月以來首爾市單日新增社區感染確診病例連續11天保持在兩位數，近一周日均確診病例首次超過20宗。

韓國中央災難安全對策本部12日表示，考慮到首都圈持續出現群聚感染，政府決定延長原定於6月14日結束的防疫強化措施實施期限，直至單日新增病例降至10宗以下。

印度：據衞生部6月12日數據，該國單日新增確診個案首次超過1萬宗，新增10,956宗，累計增至297,535宗，累計個案數目已超越英國，成為全球第4多國家。該國死亡個案新增396宗，累計增至8,498宗。

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俄羅斯：該國6月10日公布新增8,404個確診個案，累計增至493,657個。死亡個案新增216個，累計增至6,358個。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）6月12日數據，該國新增258宗確診病例，累計增至185,674宗。死亡病例新增8宗，累計增至8,763宗。

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墨西哥：該國衞生部門6月10日公布，新增確診個案4,883宗，累計增至129,184宗。死亡個案新增708宗，累計增至15,357宗。

巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月11日新增30,412宗確診病例，累計確診802,828宗；新增死亡病1,239宗，累計死亡病例40,919宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國。

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伊朗：衞生部6月8日公布，該國新增2,043宗確診病例，累計增至173,832宗。死亡病例新增70宗，累計增至8,351宗。康復人數累計136,360人。

英國：英國6月5日新增1,650宗確診病例，累計確診283,311宗。死亡案例新增357宗，累計40,261宗。