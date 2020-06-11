【新冠肺炎】哈佛專家：美國9月死亡病例或翻倍至20萬

隨着政府放寬限制，6月10日美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）累計病例已超過200萬，逾11萬人死亡。哈佛全球衛生研究所（Harvard’s Global Health Institute）專家說，如果不採取嚴格的限制措施，美國9月可能會增至20萬宗死亡病例。

美國有線新聞網絡（CNN）6月11日報道，哈佛全球衛生研究所所長賈阿（Ashish Jha）表示，「即使病例沒有增加，即使疫情保持平穩，也可以合理地預期美國將在9月出現20萬的死亡病例。」「疫情大流行不會在9月結束。」

賈阿補充說：「我真的很擔心未來幾周和幾個月裏我們將會去到什麼景況。」

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美國當前因疫情死亡的人數居世界首位，賈阿分析稱，這是因為美國是唯一在沒有使疫情達到可控水平的情況下重新開放的國家，而死亡可以通過加大測試和接觸者追蹤的力度，嚴格進行社會隔離以及廣泛使用口罩來預防。

根據路透社的數據分析，截至7日的一周，新墨西哥州、猶他州和亞利桑那州的病例數量均增長了40%，佛羅里達州和阿肯色州也是病例上升熱點區域。這引起了賈阿和其他專家的極大關注，他們稱當局過早放寬限制。