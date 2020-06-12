【港版國安法】姆努欽：或考慮限制美國資本經香港流動

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）6月11日表示，白宮正研究不同的資本市場方式，回應中國政府在香港推行「港版國安法」。他說，正在研究通過資本市場措施，對中國的香港國家安全法做出各種回應，包括一些可能限制美國資本經香港市場流動的措施。

努欽在與記者的視像通話中指出，他主要關注美國如何通過總統的資本市場工作組來回應中國對香港的控制。該工作組是由美國金融監管機構組成的跨部門機構。

當被問及財政部是否正在考慮限制美國資本通過香港市場流動的措施時，他說:「我們正在考慮——我不想預先判斷報告內容，但我們會提出各種建議。」

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他指出，總統特朗普（Donald Trump）的資本市場工作小組在檢視有關中國企業會議的議題，以及會發布一份詳盡的報告，「在保護我們的資本市場以及處理這個情況之間做出正確的平衡。」

美中兩國在1月簽署首階段貿易協議後，但受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的處理方式，以及港版國安法爭議，雙方關係再次陷入緊張。特朗普更認為，經歷疫情後對貿易協議有不同看法。

姆努欽認為，雖然疫情導致全球經濟下滑，美國仍然預期中國會遵守首階段貿易協議內容，在未來兩年購買價值2000億美國的產品和服務。