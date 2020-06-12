【美國示威】美軍高層致歉　承認與特朗普到教堂出鏡屬不當

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）6月11日表示，自己在1日與總統特朗普（Donald Trump）從白宮步行到附近教堂一事屬不當，認為自己當日不應在場。

米利向國防大學發表錄影演說，指自己當時現身，令人以為軍方介入本土事務。他表示自己身為穿軍服的官員，這是事件為他提供從錯誤學習的機會，並希望大家都可以從中學習。

他強調，軍方人員應恪守國家傳統，避免參與政治。

特朗普6月1日與多名官員從白宮走到聖約翰教堂，美軍參謀長聯席會議主席米利（右）以一身軍服現身，因而被外界以為美軍準備介入本土局勢。（AP）

事件發生於1日，白宮外的拉斐特廣場（Lafayette Square）有大批民眾舉行集會，抗議非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死和反對種族歧視，但警方以催淚彈等清場，令特朗普可以走過廣場，到聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）讓傳媒拍照。

米利當時的行動遭到多名美軍前高層、以及前防長馬蒂斯（Jim Mattis）的批評。除了米利外，國防部長埃斯珀亦在場，他之後亦對自己以「戰場」形容美國示威場面，承認用詞不當，同時表明反對以軍隊平定局勢。