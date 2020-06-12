【美國示威】曾參加萬人反警暴遊行　澳洲男子確診新冠肺炎

澳洲墨爾本上周六（6日）逾萬人上街示威，抗議美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發出的種族歧視及警暴問題，24小時後，一名年約30歲的男示威者出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）症狀，其後證實確診；當局表示，確診男子當日雖然戴著口罩，但恐怕其他示威者已被傳染，並警告這可能導致第二波疫情爆發。

澳洲財政部長弗賴登伯格（Josh Frydenberg）批評示威者稱：「民眾不應出席這麼多人的集會，令整個社區的人健康受到威脅。醫學專家早已警告集會有風險，可惜仍有人堅持要出席。」

總理莫里森（Scott Morrison）表示，未來所有參加示威遊行者可能被控違反衛生禁令，「我留意到有人自以為明白參加集會存在甚麼風險，這想法反映他們只想到自己，而沒有顧及那些不在場的人，即是那些作出正確選擇、沉默的大多數澳洲人。」

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觸發第二波疫情爆發言之尚早

不過，維多利亞州衞生及公共服務部首席衞生官薩頓博士（Dr. Brett Sutton）認為，該名確診男子在示威遊行期間受感染的機會不大，因為症狀不會這麼快出現；惟他同時強調，雖然戴口罩很有用，惟保護並不是百分百，任何與確診者曾密切接觸15分鐘以上的人應自我隔離。

副首席醫療官基德（Michael Kidd）亦謂，示威遊行將導致第二波疫情爆發的說法言之尚早，「病毒的潛伏期是5至7日，最多14日，如果當日出現傳播，要在稍後才能看到新的確診個案。我們一直非常謹慎，將密切留意接下來幾日會發生什麼事。」

疫情方面，截至周四，澳洲累計7285宗確診個案，共102人不治。