中國在WTO反擊華府 　稱美國破壞全球科技業供應鏈

中國6月11日指責美國破壞全球科技行業供應鏈，此前特朗普政府延長行政命令，禁止美國企業使用被認為構成國家安全風險的公司製造的電訊設備。

中國常駐世界貿易組織（WTO）代表團一名外交官在WTO日內瓦總部舉行的閉門多邊會談中譴責美國的行動。

根據路透看到的一份文字記錄，該外交官表示：「我們還想知道，美國將如何確保根據這項行政命令採取的措施不會濫用世貿組織的國家安全例外條款，並符合世貿組織規則。」

他沒有表明中國是否會發起正式爭端裁決請求。

一位駐日內瓦的貿易官員表示，美國代表團稱，11日的世貿組織商品理事會會議不是討論國家安全問題的合適場合。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月宣布將2019年5月簽署的一項行政令延長1年，該行政令宣布進入國家緊急狀態，並禁止美國企業使用構成國家安全風險的企業製造的電信設備。

中國外交官稱，「包括美國企業在內的全球資訊及通訊科技（ICT）行業對上述行政命令和實施細則措辭模糊而寬泛感到擔憂。」

他補充說：「不幸的是，正值危機之時，美國繼續限制合法競爭，干涉全球ICT行業，這將破壞全球供應鏈的穩定，並給許多國家的相關ICT企業造成巨大損失，」

特朗普政府5月還採取行動，在全球範圍內阻止向此前被列入貿易黑名單的華為技術公司供應晶片。